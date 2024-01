Smartphone-Comeback in Deutschland? Das sagt Oppo dazu

Oppo hat sich mit Nokia im Patentstreit geeinigt und dürfte damit also theoretisch wieder Smartphones in Deutschland verkaufen. Doch hat man das auch vor? Oppo hat sich immerhin von allen Partnern und Agenturen in Deutschland getrennt.

Kommt Oppo zurück nach Deutschland?

Ich habe mal bei Oppo nachgefragt, aber noch keine klare Antwort erhalten. Da heißt es nur: „Unser Engagement für den europäischen Markt bleibt unverändert“.

Es gilt also die alte Aussage, doch wie lautete diese? Im Frühjahr 2023 sprach man noch von einer „Pause“ in Deutschland, das Comeback dürfte also geplant sein. Bei OnePlus sieht es übrigens ähnlich aus, immerhin ist das die Untermarke von Oppo.

Wir haben gehört, dass das OnePlus 12 sehr bald nach Deutschland kommt, mehr kann ich im Moment noch nicht sagen. Daher gehe ich davon aus, dass bald alle Marken und Modelle bald wieder bei uns anlaufen und das gerade geplant wird.

Und was ist mit Vivo-Smartphones?

Wie sieht es mit den anderen BBK-Marken aus? Da gibt es eine Neuigkeit, die vor einem Jahr unterging, weil die BBK-Marken nicht mehr relevant für uns waren. BBK, Oppo und Vivo sind jetzt angeblich wirklich drei komplett unabhängige Marken.

Ja, das hat man früher auch gerne behauptet, aber Oppo hat bestätigt, dass man jetzt wirklich komplett unabhängig ist. Es sieht so aus, als ob sich BBK Electronics im April 2023 von den Marken getrennt hat. Die Details kennen wir jedoch nicht.

Das bedeutet, falls das dieses Mal wirklich stimmt und nicht so ein „unabhängig“ wie früher ist, dass Realme zwar auch wieder zu uns kommt, da es zu Oppo gehört, die Zukunft von Vivo in Deutschland aber noch nicht geklärt ist. Theoretisch gilt der Deal mit Nokia, falls die Marken wirklich komplett unabhängig sind, nicht für Vivo.

Frischer Wind für Smartphone-Markt

Eins ist aber sicher: Der Smartphone-Markt in Deutschland bekommt wieder mehr Auswahl, auf jeden Fall von OnePlus, sehr wahrscheinlich auch von Oppo und Realme und ich vermute, dass Vivo da auch früher oder später wieder durchstartet.

Doch diesen Dämpfer müssen die Marken erst ausgleichen, das wird definitiv nicht leicht, denn Samsung und Apple dominieren den Markt mit ca. 70 Prozent und dann gibt es noch Xiaomi, da bleibt nicht mehr viel übrig. Die Marken werden zwar noch einige kennen, doch für das Comeback dürfte jetzt sehr viel Marketing nötig sein.

Ich bin gespannt, denn BBK hat damals sehr viel Geld in Europa gesteckt und auch das Hauptquartier von Oppo in Deutschland geplant. Wird das Comeback ähnlich groß ausfallen? Schauen wir mal, für die Konkurrenz wäre das ein guter Schritt.

