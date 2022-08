Oppo plant wohl großen Samsung-Konter

Samsung wirbt seit einigen Tagen massiv für die neuen Foldables, die wir nächste Woche sehen werden. Und da Samsung diese Kategorie etablieren möchte, wird es auch danach die ein oder andere Aktion geben – bisher fehlte aber die Konkurrenz.

Diese ist allerdings wichtig, nicht nur für uns als Nutzer, sondern auch für die Unternehmen, wenn sie eine Kategorie etablieren wollen. Da bekommt Samsung bald einen Konter von Oppo und vermutlich findet dieser auch in Europa statt.

Oppo kopiert das Samsung-Lineup

Bei der EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) wurden zwei Patentanträge entdeckt: Oppo Find N Fold und Oppo Find N Flip. Klingt so, als ob das die Antwort auf das Samsung Galaxy Z Fold und Samsung Galaxy Z Flip ist.

Das Oppo Find N Fold kennen wir vermutlich schon, es wird seit einer Weile als Find N in China angeboten. Ich habe mir schon gedacht, dass es zu uns kommt, denn die deutsche PR von Oppo hat damals sogar selbst China-Geräte an uns verteilt.

Klingt also so, als ob Oppo da relativ zeitnah eine Foldable-Alternative für Samsung sein wird. Ich bin mir aber sicher, dass das Samsung begrüßt, denn man will diese Kategorie sicher nicht ewig alleine aufbauen. Und hinter Oppo steckt BBK, die sind gut vernetzt und haben auch das nötige Kleingeld für eine Marketing-Kampagne.

