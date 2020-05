Oppo Reno 4 wird am 5. Juni vorgestellt

Oppo hat ein weiteres Modell der Reno-Reihe parat und scheint aktuell ein neues Smartphone nach dem anderen auf den Markt zu bringen. Da sehen einige wohl eine Chance in einem angeschlagenen Huawei und machen richtig Druck.

Das Oppo Reno 4 steht an und hat sich bereits auf Bildern präsentiert. Man will es am 5. Juni in China vorstellen. Wir wissen noch nicht, ob es nach Deutschland kommt, aber ich könnte es mir ehrlich gesagt ganz gut vorstellen.

Wir werden die Ankündigung in China kommende Woche daher verfolgen und euch hier auf dem Laufenden halten, wenn wir etwas bezüglich Deutschland hören. So ein Modell würde sich aber sicher auch bei uns gut verkaufen – aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann darf man vorher das „Reno Glow“ hinten vorher entfernen.

