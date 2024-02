PACE Drive in Österreich: Mobiles Bezahlen an OMV-Zapfsäulen jetzt möglich

Das Karlsruher Unternehmen PACE Telematics ermöglicht ab sofort an rund 200 Tankstellen der OMV Gruppe, einem Unternehmen der österreichischen Mineralölindustrie, das mobile Bezahlen von Kraftstoff.

Diese Zahl soll bis zum ersten Halbjahr 2024 auf über 400 Tankstellen steigen, um die Präsenz in Österreich weiter auszubauen. Mit dieser Expansion erschließt PACE erfolgreich einen weiteren europäischen Markt. Die PACE Drive App nutzt die cloudbasierte Connected Fueling Plattform des Unternehmens.

Nutzer der PACE Drive App haben nun die Möglichkeit, ihre Tankrechnung an OMV Stationen in ganz Österreich direkt an der Zapfsäule per Smartphone, Smartwatch oder über das Infotainmentsystem ihres Fahrzeugs zu bezahlen. Letzteres läuft über CarPlay oder Android Auto. Bezahlt werden kann über Google Pay, Apple Pay und weitere Dienste.

