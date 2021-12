PACE und PayPal: Mit der Smartwatch direkt an der Zapfsäule bezahlen

Gemeinsam mit PACE Telematics ermöglicht PayPal ab sofort die mobile Bezahlung direkt an der Zapfsäule, nicht nur mit dem Smartphone, sondern „erstmalig in Europa“ auch mit der Apple Watch oder Android-Smartwatch.

Nach Ankunft an der Tankstelle, soll die PACE-Drive-App automatisch erkennen, dass hier mobil bezahlt werden kann. In drei Schritten kann dann an der Tankstelle mit PayPal gezahlt werden: Als erstes wird die Zapfsäule auf der Smartwatch ausgewählt, dann PayPal als Bezahlmethode bestätigt und zum Schluss die Transaktion autorisiert.

Nach dem Tanken kann man direkt weiterfahren. Der Tankbeleg wird in der App digital gespeichert. Die Bezahlung mit PayPal und Smartwatch ist aktuell an „mehr als 1.000 Tankstellen“ in Europa möglich, darunter BayWa, Hoyer und team energie.

Das Ganze läuft über „Connected Fueling“, eine offene Plattform, die an alle gängigen Kassensysteme angeschlossen werden kann. Auch die Integration in andere Apps soll damit möglich sein.

