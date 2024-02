Palworld: Der Hype um das Spiel hört nicht auf

Als der Hype rund um Palworld letzte Woche startete, da habe ich den Witz gelesen, dass da jetzt täglich eine Million neue Spieler dazukommen, wenn es so weitergeht. Das stimmt nicht ganz, man hat diese Zahl sogar noch übertroffen.

Palworld mit fast 20 Millionen Spielern

Der Hype hört nicht auf und heute gab es endlich auch mal Zahlen zur Xbox. Bei Steam wächst Palworld sehr stark, dort kommt man mittlerweile auf 12 Millionen Spieler. Doch auch die Xbox muss sich mit 7 Millionen Spielern nicht verstecken.

Damit kommt Palworld in weniger als zwei Wochen auf fast 20 Millionen Spieler und ich wette, dass man das diese Woche auch noch knacken wird. Die Zahl der Xbox enthält übrigens Käufe und den Xbox Game Pass, in dem das Spiel verfügbar ist.

Damit ist Palworld der größte Xbox-Launch eines Drittanbieters aller Zeiten, nur mal so am Rande, falls das einige immer noch als kurzen Spaß einstufen. Es ist auch das erfolgreichste Cloud-Spiel, so Microsoft (dafür benötigt man das Ultimate-Abo).

Der Peak waren fast 3 Millionen Spieler zur gleichen Zeit bei der Xbox, was für ein Spiel in der Preview-Phase irre ist. Es wurde schon vorher vermutet, dass es ganz gut ankommen wird, aber mit diesem gigantischen Erfolg hat keiner gerechnet.

Viele offene Fragen rund um Palworld

Die Entwickler haben eine Roadmap für die kommenden Wochen und Monate und wollen das Spiel jetzt finalisieren, inklusive PvP, Crossplay und mehr. Ich bin nach diesem Hype auf drei Dinge gespannt: Wie lange hält er an, ist er nachhaltig, also wird das ein neues Fortnite, und beeinflusst es sogar die Xbox-Nachfrage (positiv)?

