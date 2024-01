Pand Land: Das neue Spiel der Pokémon-Entwickler

Game Freak bringt zwar immer mal wieder andere Spiele auf den Markt, doch die meisten kennen das Studio nur von den Pokémon-Spielen. Diese dürften auch das große Geld einbringen. Für die Zukunft ist aber ein sehr großes Projekt geplant.

Letztes Jahr kündigten die Entwickler das „Project Bloom“ an und sprachen von einem großen und ganz neuen Abenteuerspiel, welches man zusammen mit Private Division von Take-Two veröffentlichen möchte. Es könnte sich Pand Land nennen:

Game Freak trademarks PAND LAND in Japan t.co pic.twitter.com/rsIY3Qi8PN — Gematsu (@gematsu) January 11, 2024

Es gibt noch keine Details, doch diesen Namen hat man sich sichern lassen und wer weiß, vielleicht auch passend für eine finale Enthüllung in diesem Jahr. Das Spiel ist jedoch erst für das Geschäftsjahr 2026 geplant, es dauert also noch eine Weile.

Ich bin mal gespannt, was Game Freak da abliefert, die durchaus Talent haben, die bei den Pokémon-Spielen in letzter Zeit nicht gut abgeliefert haben. Da konnte man sich aber auf eine der erfolgreichsten Gaming-Marken der Welt verlassen, die Fans so oder so kaufen. Bei einem neuen Projekt ist das nicht so, da muss man abliefern.

Game Freak hat noch nicht bekannt gegeben, welche Plattformen man unterstützt, es dürfte aber kein exklusives Nintendo-Spiel sein. Und es gibt ein Konzeptbild:

