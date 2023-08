Neu bei Peloton: Bikes können jetzt in Deutschland gemietet werden

In den USA gibt es die Option schon länger, ab heute kann man die beiden Bikes von Peloton allerdings auch in Deutschland mieten. Zu Auswahl stehen das Bike und das Bike+, das Laufband (Tread) kann nicht in Deutschland gemietet werden.

Damit möchte Peloton „mehr Auswahl und Flexibilität“ anbieten, man spricht davon, dass immer mehr Menschen „das Konzept des Mietens entdecken und annehmen“. Im Vergleich zu anderen Märkten sei Deutschland hier deutlich aufgeschlossener.

Peloton: Was kostet die Miete im Monat?

Und was kostet so ein Bike von Peloton im Monat? Das Peloton Bike liegt bei 99 Euro im Monat und das Peloton Bike+ kostet 129 Euro im Monat. Es gibt ein neues oder generalüberholtes Bike und man hat jederzeit die Option, das Bike zu kaufen.

Die Mietdauer ist flexibel, ihr könnt es zeitlich unbegrenzt nutzen. Peloton spricht davon, dass „eine Rückgabe des gemieteten Bikes jederzeit ohne Extrakosten möglich ist“, verlangt aber 200 Euro für eine „einmalige Liefer- und Aufbaugebühr“.

Passend zu den Bikes gibt es ein Paar Peloton Bike-Schuhe und den Zugang zur Peloton App. Eine Sache sollte man aber noch wissen: Wer die Kurse direkt auf dem Bike machen möchte, der benötigt noch eine „Peloton All-Access Mitgliedschaft“.

Zu den 99 Euro bzw. 129 Euro kommen also weitere 39 Euro pro Monat dazu, die App reicht dafür nicht aus (sofern ihr die Inhalte auf den Bikes sehen wollt, aber ohne diese ist Peloton ehrlich gesagt überflüssig). Genau genommen sprechen wir also über 138 Euro bzw. 168 Euro im Monat, wenn ihr Peloton richtig nutzen wollt.

Peloton: Lohnt sich die Miete der Bikes?

Seit einigen Wochen kann man das Peloton Bike auch bei Amazon kaufen, so öffnet sich Peloton nach und nach mit neuen Angeboten, denn nach der Pandemie konnte man den Hype nicht mitnehmen und hatte mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

Im Juni leitete Peloton ein neues Kapitel für die Marke ein und wir werden sehen, ob der Plan aufgeht, die Miete ist Teil des Konzepts. Ich habe übrigens ein Bike+ von Peloton hier und nutze es weiterhin, allerdings kostet mich das nichts, weil es nicht mein Bike+ ist und ich es mitbenutzen darf. Die Preise finde ich auch etwas hoch.

Es macht Spaß, aber die Miete zeigt sehr gut, was in etwa die monatlichen Kosten sind und über 150 Euro pro Monat sind sehr viel Geld. Das ist in meinen Augen das Hauptproblem von Peloton, die Preise sind mit Blick auf das Angebot sehr knackig.

Peloton: Kosten für einen Bike-Winter

Nehmen wir mal an, ihr wollt ein Bike+ für den Winter mieten, wo es sinnvoller ist, denn im Sommer kann man auch raus, dann sind das für ein halbes Jahr insgesamt 1.208 Euro. Ich gebe gerne einen Euro mehr für Fitness aus, wirklich, ich spare nicht bei der Gesundheit, aber gute Indoor-Bikes gibt es schon ab 500 bis 600 Euro.

Und wer wirklich Peloton nutzen möchte, der holt sich ein Tablet, packt die App auf das Tablet und kann die Kurse für 24 Euro pro Monat buchen. Und wer keine große Auswahl benötigt, der findet solche Kurse bei YouTube und Co. sogar kostenlos.

Was ich damit sagen will: Ich mag Peloton, ich nutze es sogar gerne, aber ich finde die Preise überzogen. Vor allem, da ich zu 99 Prozent sowieso nur aufgezeichnete Kurse fahre, da sich das Angebot an die ganze Welt richtet und man das bei den Zeiten merkt. Zu meinen favorisierten Zeiten gibt es nur sehr selten einen Livekurs.

Samsung Galaxy Z Flip 5 im Test: Neuauflage für den Bestseller Samsung ist Marktführer bei Foldables und das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist der aktuelle Bestseller. Daher wächst auch die Konkurrenz in dieser Kategorie deutlich schneller und Samsung musste für […]6. August 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->