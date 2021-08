Pendler-Aktion: E-Scooter-Verleiher TIER verschenkt 15.000 Fahrten

Der E-Scooter-Verleiher TIER startet an den „GDL-Streiktagen“ eine Aktion und bietet insgesamt 15.000 kostenlose E-Scooter- und E-Moped-Fahrten für Pendler (und alle anderen Kunden ebenso) an.

In deutschlandweit insgesamt 60 Städten können die E-Scooter und E-Mopeds von TIER aktuell gemietet und innerhalb des Betriebsgebietes abgestellt werden. Nun geht an diesen Orten eine Gratis-Aktion an den Start. Mit dem Code MOBILMITTIER erhalten interessierte TIER-Neukunden zwei kostenlose Freischaltungen sowie 20 Freiminuten.

Der Code ist bis einschließlich 25. August 2021 gültig und auf 15.000 Einlösungen beschränkt. Der Code kann pro TIER Nutzer nur einmal verwendet werden und ist in allen 60 deutschen Städten, in denen TIER aktiv ist, jeweils im gesamten Betriebsgebiet von TIER gültig.

E-Scooter von TIER sind mittlerweile auch in Google Maps verfügbar.

