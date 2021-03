Petal Mail: Huawei startet Gmail-Alternative

Huawei hat in den letzten Monaten fleißig das Angebot an Google-Diensten selbst nachgebaut und zum Beispiel schon die Petal Suche eingeführt. Letztes Jahr kam dann mit Petal Maps eine Alternative für Google Maps. Jetzt gibt es mit Petal Mail eine Alternative für Gmail, bisher befindet sich die aber noch in einer Beta.

Huawei: Petal Mail startet als Beta in China

Wie Gizchina berichtet testet Huawei in China einen neuen Mail-Dienst namens Petal Mail, der Nutzern einen Mail-Account mit der Adresse @petalmail.com bietet. Es ist noch unklar, ob wir Petal Mail in Deutschland sehen werden, aber ich würde durchaus davon ausgehen – immerhin gibt es auch Petal Search und Petal Maps.

Der Aufbau und Funktionsumfang scheint noch recht einfach zu sein, doch das kann man mit der Zeit ausbauen. Es ist jedenfalls wieder ein Schritt auf dem Weg zu einem eigenen Ökosystem, wobei Gmail kein Problem darstellt, da man seine Adresse von Google ja auch mit der Mail-App von Huawei nutzen kann.

Huawei scheint aber nicht einfach nur Notlösungen, sondern ein eigenes Petal-Ökosystem bauen zu wollen. Und Petal ist sowas wie eine Untermarke für Dienste von Huawei. Wir werden die Entwicklung bei Huawei natürlich verfolgen und euch informieren, sobald Petal Mail auch offiziell bei uns verfügbar sein wird.

