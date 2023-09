Peugeot nennt Preis für neuen e-208

Peugeot kündigte im Sommer ein umfangreiches Facelift für den 208 an und auch die elektrische Version, also der e-208 wurde natürlich aktualisiert. Doch wie das bei den Automobilherstellern so ist, gab es noch keine Preise für die neue Version.

Jetzt geht es aber los und der Peugeot 208 startet bei 21.225 Euro. Wer allerdings den Peugeot e-208 möchte, der startet in der kleinsten Version bei 36.775 Euro. Da bekommt man die Active-Version, wer die Allure-Version möchte, der zahlt direkt 38.675 Euro und das GT-Modell hat dann mit 40.775 Euro schon eine 4 vorne.

Auf dem Papier wirkt es so, als ob der neue Peugeot e-208 etwas günstiger wird, aber das liegt an der neuen Version mit weniger Ausstattung. Die komplette Liste mit allen Preisen und Extras gibt es bei Peugeot als PDF-Datei, da kann man dann auch genau schauen, was man benötigt und welche Extras noch dazukommen.

Und ja, es ist weiterhin ein recht großer Abstand zwischen Verbrenner und Elektro bei Stellantis, obwohl man die Verbrenner nur zu Elektroautos umbaut. Ich bin ja mal gespannt, wann sich das angleicht und ein kompakter Peugeot nicht fast so viel wie ein Tesla Model Y kostet. Wobei der Plan aufgeht, der e-208 ist sehr beliebt.

