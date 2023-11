Philips Hue: Dimmschalter und Smart Buttons bekommen bis zu 10 Zeitintervalle

Philips Hue bekommt ab sofort ein neues Feature per App-Update. Die frische Version 5.5.0 steht für iOS zum Download bereit.

Im Changelog wird darauf hingewiesen, dass es nun möglich ist, die Dimmschalter und die Smart Buttons individuell anzupassen. Es besteht die Möglichkeit, bis zu 10 verschiedene Zeitintervalle zu definieren und aus bis zu 10 Szenen, einschließlich der Natural Light-Szene, auszuwählen. Diese Funktion erweitert die Kontrolle über die Beleuchtungseinstellungen.

You can now customize your dimmer switches and smart buttons with up to 10 different time slots, your choice of up to 10 scenes to cycle through, the Natural light scene, and more for even more control. Go to Settings > Accessories in the app to set it up.