Philips Hue passt Licht für Spotify an

Bei den Smart TVs kennen wir Philips Hue bereits, da hatte man schon die Idee, dass das Licht passend zu den Inhalten auf dem Bildschirm dargestellt wird. Nun geht man in eine ähnliche Richtung, und zwar will man das mit Musik anbieten.

Philips Hue hat sich also Spotify als Partner geschnappt und synchronisiert eure Daten in der Cloud. Dann wird das Licht im Raum passend zur Musik dargestellt, eine zusätzliche Hardware oder sowas ist bei dieser Funktion nicht nötig.

-->

Die neue Funktion für Hue + Spotify wird ab heute über die Hue-App verteilt und kann direkt genutzt werden, bei Spotify funktioniert das auch mit Spotify Free und nicht nur mit Spotify Premium. So beschreibt Signify die neue Funktion:

Es werden lediglich eine Hue Bridge sowie farbfähige Philips Hue Lampen oder Leuchten, beispielsweise die smarten White and Color Ambiance Lampen, eine Hue Go oder der neue Ambiance Gradient Lightstrip, benötigt. Da die Technologie in die Philips Hue App eingebettet ist, benötigt sie kein Mikrofon, um auf die Musik zu reagieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Beleuchtung unabhängig von störenden Hintergrundgeräuschen auf die Musik reagieren kann und das Smartphone gleichzeitig für andere Zwecke nutzbar bleibt. Die Integration funktioniert mit jedem Spotify-kompatiblen Audiogerät, etwa einem Lautsprecher, einem Smartphone oder einem Computer. Um die beeindruckende Kombination aus Licht und Klang zu Hause zu erleben, verknüpfen Nutzer*innen ihre Philips Hue- und Spotify-Konten in der Philips Hue App und spielen dann einen Song von einem beliebigen Gerät ab, das bei ihrem Spotify-Konto angemeldet ist.