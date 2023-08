Pixel 8 Pro und Pixel Watch 2: Google zeigt Neuheiten selbst vorab

Google ist kein Unternehmen, welches Dinge gut geheim halten kann und nicht nur das, man sorgt selbst immer wieder für Leaks bei der Pixel-Reihe. So auch heute, denn auf dem Bild im Beitrag könnt ihr das neue Google Pixel 8 Pro erneut sehen.

Das Bild stammt von einer offiziellen Seite von Google und wurde mittlerweile auch schon wieder entfernt. Allerdings war es mit der Bildbeschreibung “A person takes a call on a Pixel 8 Pro phone in Porcelain“ online, das ist also mehr als eindeutig.

Damit wäre auch die neue Farbe bestätigt, die heute die Runde machte, und mir ist da noch etwas aufgefallen. Die Google Pixel Watch im Bild, diese Bandfarbe gibt es bei Google derzeit nicht und den matten Grauton habe ich noch nicht gesehen.

Würde gut zum Gerücht passen, dass Google zu Aluminium wechselt. Ist aber auch schwer zu sagen, denn das Bild von Google ist leider nicht besonders hochauflösend.

Google wird bei neuem Promo-Material sicher nicht alte Hardware zeigen, das ist also wahrscheinlich die Google Pixel Watch 2. Es kann auf dem Bild täuschen, aber ich finde, dass sie auch etwas flacher wirkt. Allerdings wirkt sie an diesem Arm sehr klein, es wäre also langsam wirklich Zeit für eine größere Version der Pixel Watch.

