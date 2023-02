Google Pixel Watch: Das Februar-Update wird ab sofort ausgerollt

Pixel-Smartphones erleben laut Google ein „großes Momentum“

Konkrete Zahlen möchte Google weiterhin nicht nennen, aber Sundar Pichai sprach im Rahmen der Geschäftszahlen von einem „großen Momentum“. Bisher kam noch kein Pixel-Lineup (aktuell: 6, 7 und 7 Pro) so gut an und man wächst in allen Märkten. Google…3. Februar 2023 JETZT LESEN →