Plant Apple ein günstiges MacBook für 2024?

Apple hat das Mac-Portfolio in den letzten Jahren ordentlich überarbeitet und vor allem der Wechsel zu den M-Chips brachte ganz neue Möglichkeiten mit. So kann selbst ein MacBook Air in der heutigen Zeit ausreichend für „Pro-Nutzer“ sein.

Apple: MacBook, MacBook Air, MacBook Pro

Allerdings wurden die Macs auch relativ teuer mit diesem Wandel und daher könnte Apple eine günstigere MacBook-Reihe für Ende 2024 geplant haben. Diese setzt dann wohl auf „andere Materialien“ und nicht auf Aluminium (womöglich Plastik?).

Das MacBook hat jedenfalls viel Konkurrenz in einigen Gebieten bekommen und Chromebooks sind oft sehr beliebt. Und da die MacBooks immer teurer wurden, würde ich eine günstige Basis-Reihe unter dem MacBook Air als logisch einstufen.

Mit Blick auf die M-Chips könnte man hier ziemlich viel ausmisten und hätte mit einem M2 unter der Haube dennoch genug Leistung und einen effizienten Chip, der auch kleinere Akkus ohne Probleme möglich macht. Es gab übrigens mal ein ganz normales „MacBook“ mit 12 Zoll, das wurde allerdings 2019 komplett eingestellt.

Würde man das überarbeiten, auf Plastik statt Aluminium setzen und einen M2 verbauten, ich wette, dass es sich jetzt deutlich besser bei Apple verkaufen würde.

