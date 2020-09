PlayStation 5: Launch-Titel und Zubehör-Preise

Wir arbeiten hier noch die letzten Details vom gestrigen PlayStation-Event ab und eine Sache, die sicher einige interessiert: Welche der vielen Spiele wird man denn überhaupt beim Launch spielen können? Sony hat dazu eine Liste veröffentlicht.

Es handelt sich dabei übrigens um die Spiele von den SIE Worldwide Studios, es wird noch Spiele von anderen Entwicklern geben, die zum Launch der neuen Konsolen direkt Anfang November verfügbar und optimiert sein werden.

Die neue Xbox wird übrigens ab dem 10. November erhältlich sein, die PlayStation 5 folgt dann am 12. November in den USA. In Europa müssen wir dann aber noch eine Woche warten, dann gibt es auch bei uns diese PS5-Titel zum Zocken (am Ende vom Beitrag findet ihr die (Gameplay-)Trailer von diesen Spielen):

Astro’s Playroom (Japan Studio) – Vorinstalliert auf PS5

(Japan Studio) – Vorinstalliert auf PS5 Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – 79,99 Euro

(Bluepoint Games / Japan Studio) – 79,99 Euro Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – 79,99 Euro

(Lucid Games / XDEV) – 79,99 Euro Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – 59,99 Euro

(Insomniac Games) – 59,99 Euro Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – 79,99 Euro

(Insomniac Games) – 79,99 Euro Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – 69,99 Euro

PlayStation 5: Preise für Zubehör

Sony wird außerdem auch ein bisschen Zubehör für die PlayStation 5 zum Launch anbieten und hat auch dafür die Preise genannt, die wir so weiterreichen:

DualSense Wireless Controller (allein) – 69,99 Euro

(allein) – 69,99 Euro PULSE 3D Wireless Headset – mit 3D-Audiounterstützung und zwei geräuschunterdrückenden Mikrofonen – 99,99 Euro

– mit 3D-Audiounterstützung und zwei geräuschunterdrückenden Mikrofonen – 99,99 Euro HD Kamera – mit zwei 1080p-Objektiven, mit denen sich Spieler zusammen mit ihren epischen Gameplay-Momenten zeigen können – 59,99 Euro

– mit zwei 1080p-Objektiven, mit denen sich Spieler zusammen mit ihren epischen Gameplay-Momenten zeigen können – 59,99 Euro Media Remote – zum einfachen Navigieren in Filmen und Streaming-Diensten – 29,99 Euro

– zum einfachen Navigieren in Filmen und Streaming-Diensten – 29,99 Euro DualSense-Ladestation – zum bequemen Laden von zwei drahtlosen DualSense Wireless Controllern – 29,99 Euro

PlayStation 5: Launch-Trailer

