PlayStation 5 Slim: Angebot endet bald, ihr müsst schnell sein

Sony bietet die PlayStation 5 Slim seit ein paar Tagen erstmals in einer globalen Aktion im Angebot an und hat den Preis um 75 Euro gesenkt. Im eigenen Shop ist die Aktion schon vorbei, die Partner bieten das Angebot aber noch eine Weile an.

So bekommt man die PlayStation 5 Slim zum Beispiel bei Amazon für 469 Euro, wer lieber bei MediaMarkt und Saturn einkauft, der wird dort ebenfalls fündig. Partner wie Expert sind auch dabei, dort möchte man aber komischerweise 10 Euro mehr.

Sony hat die Prognose der PS5 in den letzten Geschäftszahlen gesenkt, aber mit Final Fantasy 7 Rebirth steht diese Woche ein großer Blockbuster an, ich denke der Preis wird dann wieder ein paar Tage oder Wochen sehr stabil sein. Mal schauen, ob Sony die alte UVP von 550 Euro aber wirklich noch im Einzelhandel halten kann.

Die aktuelle Aktion endet laut Sony am 29. Februar, wer also eine PS5 sucht und zum Beispiel das neue Final Fantasy zocken möchte, der sollte sich lieber beeilen.

