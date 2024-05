PlayStation 5: Sony plant wohl eine große Angebot-Aktion für Mai

Sony soll auch in diesem Jahr die „Days of Play“ geplant haben und auch 2024 gibt es wohl zahlreiche Aktionen und Angebote. Wie man von einer zuverlässigen Quelle hört, könnte die Aktion für die Sony PlayStation 5 am 29. Mai 2024 offiziell starten.

Es wird sicher mehrere Angebote bei Sony und bei ausgewählten Partnern geben, unter anderem 25 Prozent Rabatt auf die Abos bei PlayStation Plus. Doch auch bei der Hardware rechnet die Quelle mit ein paar attraktiven Preisen nächste Woche:

PS5 Slim Digital für 399 Euro

PS5 Slim Laufwerk für 499 Euro

PSVR2-Headset für 499 Euro

DualSense für 49,99 Euro

Sony hat sicher noch mehr geplant, wie eben passende Aktionen im PlayStation Store und einige Shops werden wohl auch wieder physische Kopien von God of War (2018) und Horizon Zero Dawn aufnehmen und kurze Zeit für 9,99 Euro anbieten.

Ich vermute nur, dass es bei der Hardware bei externen Anbietern in dieser Zeit noch bessere Deals geben wird, denn da kostet die PlayStation 5 Slim mit Laufwerk schon jetzt 479 Euro. Mehr als 500 Euro muss man hier eigentlich nicht zahlen.

PS: Kommende Woche könnte auch das PlayStation Showcase stattfinden und es gibt sogar Gerüchte, die vom 29. Mai sprechen. Das passt also gut zusammen.

