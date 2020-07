PlayStation 5: Sony könnte heute Preis und Datum nennen

Es wäre eine ungewöhnliche Zeit und ein ungewöhnlicher Tag, aber es steht im Raum, dass Sony heute tatsächlich zwei der spannendsten Fragen beantworten möchte: Was kostet die PlayStation 5? Wann kommt sie?

Die Quelle ist allerdings durchaus zuverlässig und wenn es stimmt, dann wird Sony nachher, so um 21:30 Uhr deutscher Zeit, den Preis der PlayStation 5 verraten und uns mitteilen, ab wann man sie offiziell kaufen kann.

-->

Die Sony PlayStation 5 ist in den letzten Tagen weltweit in einigen Ländern bei Amazon und Co. aufgetaucht, auch bei uns in Deutschland. Eventuell hat Sony also schon die ersten Partner informiert, dass es bald losgeht.

Sony und Microsoft haben sich in den letzten Wochen vor allem mit dieser Info noch zurückgehalten und lieber andere Dinge gezeigt. Aber irgendwann wird mal einer den Anfang machen und einen Preis nennen müssen. Immerhin will man ja auch irgendwann mal mit dem Vorverkauf der Konsolen starten.

Microsoft könnte die Details auf einem Event im August nennen.

Around 12.30am PT | 9.30pm CEST — Roberto Serrano' (@geronimo_73) July 11, 2020

PlayStation 5: Sony zeigt Box für PS5-Spiele Sony hat heute ein kleines Update für alle PS5-Fans veröffentlicht, denn es gibt das erste Bild einer Box für die Spiele. In diesem Fall sehen wir das Spiel „Spider-Man: Miles Morales“, doch die anderen Boxen werden auch so aussehen. Spiele…9. Juli 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->