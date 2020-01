PlayStation 5: Sony plant für die PS5 etwas „Einzigartiges“

Sony kündigte diese Woche das PS5-Logo für die PlayStation 5 an, die in ein paar Monaten und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen soll.

Das große Ziel von Sony ist es, dass man so viele PS4-Nutzer wie möglich zur PS5 mitnehmen kann, denn davon gibt es aktuell über 100 Millionen. Daher wird man alles mitnehmen können, was man von der PS4 kennt (Spiele, Speicherstand und mehr). Die PS5 soll komplett abwärtskompatibel sein.

Was Sony übrigens weiterhin nicht verrät: Wie sieht es mit Spielen der älteren Generationen wie PS, PS2 und PS3 aus? Das ist noch offen. In einem Interview mit Business Insider betonte man jedenfalls, was man bisher auch schon öfter erwähnt hat, zum Abschluss gab es aber noch eine interessante Aussage.

Sony PS5 bekommt etwas „Einzigartiges“

Sony weiß, dass ein Hardware-Upgrade in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr jeden anlockt und auch die Option einer SSD und der neue PS5-Controller mit dem haptischen Feedback sind zwar gute Gründe für ein Upgrade, könnten aber für viele PS4-Besitzer (oder andere potenzielle Käufer) nicht genug sein.

Die PlayStation 5 soll jedoch auch etwas „Einzigartiges“ besitzen, was sie von herkömmlichen Konsolen unterscheidet. Bisher hat Sony noch keine „größeren Unterschiede“ angekündigt und es klingt fast so, als ob es diese gibt.

Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir das Design der Konsole bisher noch nicht gesehen haben (Microsoft hat die nächste Xbox bereits enthüllt).

Warten wir mal die kommenden Wochen ab, denn ich bin mir fast sicher, dass das noch nicht alles war, was Sony für das erste Quartal geplant hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sony gerade ein Event für die neue PlayStation plant und sie nicht im Trubel der CES 2020 in Las Vegas untergehen lassen wollte.

