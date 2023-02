PlayStation Plus: Sony stellt die PS5-Collection ein

Pünktlich zum Marktstart der PlayStation 5 hatte Sony ein attraktives Angebot für Neukunden, die PlayStation Plus buchen wollten: Eine PlayStation Plus Collection.

Diese wurde im September 2020 angekündigt und beinhaltet bis heute viele gute Klassiker der PS4-Ära. Dazu gehören God of War, Bloodborne, Days Gone, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Ratchet & Clank, Arkham Knight und viele mehr.

Diese Kollektion mit 20 Spielen wird allerdings am 9. Mai verschwinden. Warum? Das wollte Sony nicht verraten. Doch es gibt eine gute Nachricht für alle Nutzer, die das jetzt (oder vor dem 9. Mai) sehen. Bucht das Abo und sichert euch alle Spiele.

Hat man sich die Spiele nämlich gesichert, dann kann man laut Sony „auch nach diesem Datum auf diese Titel zugreifen“. Sofern man ein Abo bei PlayStation Plus bucht. Schade, aber wer es rechtzeitig sieht, der kann jetzt noch darauf reagieren.

Dieser Schritt wundert mich wirklich, vermutlich hat es aber etwas mit den Lizenzen der Spiele von Drittanbietern zu tun. Vielleicht kommt danach eine neue Kollektion.

Wir wollten auch ein Update zur PlayStation Plus-Collection bereitstellen, die PlayStation Plus-Mitgliedern seit 2020 als Vorteil für PS5 angeboten wird. Am 9. Mai wird die PlayStation Plus-Collection nicht mehr angeboten. Wenn ihr die Titel in dieser Sammlung noch nicht eingelöst habt, könnt ihr dies noch bis zum 9. Mai tun, wodurch ihr auch nach diesem Datum auf diese Titel zugreifen könnt, solange ihr PlayStation Plus-Mitglied bleibt.

