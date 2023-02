80+ Prozent Wachstum: Die PlayStation 5 boomt

Mit 7,1 Millionen verkauften Einheiten der PlayStation 5 im Weihnachtsgeschäft (Q4 2022) kann man durchaus behaupten, dass die Chip-Krise bei Sony vorbei ist. Wer eine PlayStation 5 möchte, der bekommt sie jetzt, wenn auch mit kurzer Wartezeit.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht das einem Wachstum von stolzen 82 Prozent und man blickt auf 32,1 Millionen verkaufte PS5-Einheiten. God of War war mit bisher 11 Millionen verkauften Einheiten also auch ein guter System-Seller 2022.

PlayStation Plus bricht leicht ein

Allerdings blickt Sony nur noch auf 46,4 Millionen Nutzer bei PlayStation Plus, trotz des großen Upgrades für den Dienst, ging es um 4 Prozent runter. Sony kann die PS4-Nutzer also vermutlich nicht beim Wechsel zur PS5 mitnehmen oder wachsen.

Außerdem wurden weniger Spiele verkauft, es ging von 92,7 Millionen auf 86,5 Millionen runter. Das lag aber nicht an Sony, die mit über 20 Millionen Einheiten fast doppelt so viele 1st-Party-Spiele verkauft haben, es lag an den 3rd-Party-Spielen.

Zur Einordnung: Die PlayStation 4 stand etwas besser zu diesem Zeitpunkt dar, aber da war die Verfügbarkeit kein Problem. Interessant wird jetzt also, ob Sony das Tempo halten kann, aber man blickt positiv auf das kommende Geschäftsjahr.

