PlayStation Portal: Das ist der neue Handheld

Die PlayStation Vita kommt nicht zurück und erhält auch keinen Nachfolger, aber Sony hat den Handheld-Markt nicht aufgegeben. Mit der PlayStation Portal gibt es noch in diesem Jahr neue Hardware und diese wird 219,99 Euro bei uns kosten.

Damit sind Name und Preis also bekannt, ein finales Datum haben wir leider noch nicht von Sony bekommen. Es gibt ein 8 Zoll großes LC-Display, welches mit 1080p auflöst und 60 Hz besitzt. Es sieht ein bisschen wie ein DualSense-Controller mit einem Display in der Mitte aus und es gibt auch die Features des PS5-Controllers.

Sony stellt aber erneut klar: Es gibt hier kein Cloud-Gaming. Als der Handheld das erste Mal angekündigt wurde, war von Remote Play die Rede und dabei bleibt es. Es würde mich aber wirklich stark wundern, wenn Cloud-Gaming nicht später kommt.

Ihr benötigt also eine PlayStation 5, wenn ihr die Spiele auf dem PlayStation Portal zocken wollt, denn sie werden via WLAN gespiegelt. Einen 3,5 mm-Anschluss gibt es auch noch, aber kein Bluetooth, sondern nur PlayStation Link, was ein neuer Standard für Audio von Sony ist (funktioniert aber nur mit passenden Kopfhörern).

Finde ich weiterhin spannend und für Remote Play daheim sicher nicht schlecht, das mit dem fehlenden Cloud-Gaming kann ich mir aber nicht erklären. Das muss eigentlich kommen, vermutlich wird es aber eben noch eine ganze Weile dauern.

