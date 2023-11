PlayStation Portal: Sony verteilt Version 2.0 als Update

Sony liefert seit einigen Tagen den PlayStation Portal aus und obwohl derzeit die Meinungen auseinander gehen, so scheint sich der Remote Player ganz solide zu verkaufen. Bei Amazon ist er derzeit schon wieder ausverkauft, was in letzter Zeit häufiger passiert. Ich beobachte diese Entwicklung auch in anderen Märkten.

Diese Woche hat Sony dann auch das erste Update veröffentlicht und verteilt ab sofort Version 2.0 für PlayStation Portal. Der offizielle Changelog von Version 2.0, den man mittlerweile auch auf der Webseite von Sony findet, liest sich aber eher wie eine Produktbeschreibung und liefert leider keine Details zu den Änderungen.

Version 2.0 klingt aber nach einem großen Schritt und Sony hat sicher Feedback nach dem Launch gesammelt, welches jetzt in die Optimierung fließt. Ich habe von keinen großen Problemen gehört, hoffe aber weiterhin, dass man auf diesem Weg irgendwann Bluetooth freischalten wird, denn das ist mein größter Kritikpunkt.

PlayStation Portal: Version 2.0 Changelog

Mit dem PlayStation Portal Remote-Player kannst du die auf deiner PlayStation 5-Konsole installierten Spiele über eine schnelle und stabile WLAN-Verbindung spielen.

Nachfolgend findest du weitere Details zu den Funktionen von PS Portal: Du verbindest PS Portal per Remote Play mit deiner PS5-Konsole. Du kannst die Grundeinstellungen von PS Portal über das Schnellmenü anpassen. Du kannst zusätzliche Einstellungen für PS Portal anpassen, indem du das Schnellmenü öffnest und Einstellungen auswählst.



