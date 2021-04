PlayStation: Sony plant weitere Gratis-Spiele

Sony hat mit der „Play at Home“-Aktion eine neue Marketing-Aktion im Rahmen der Pandemie gestartet, in der man diverse Spiele im PlayStation Store verschenkt. Mit dabei sind nicht nur kleinere Titel, sondern auch Blockbuster von Sony selbst.

So hat man zum Beispiel schon Ratchet & Clank verschenkt und aktuell gibt es Horizon Zero Dawn kostenlos. Das scheint aber noch nicht das Ende zu sein, denn in einer Pressemitteilung schreibt Sony: „Das war aber noch nicht alles, haltet euch also über die Play at Home-Seite auf dem Laufenden“. Details gibt es keine.

God of War auch bald kostenlos?

Horizon wird bis zum 15. Mai kostenlos im PlayStation Store angeboten, es wird also sicher noch eine Weile dauern, bis der nächste Titel kommt. Doch mit Blick auf die bisherigen AAA-Gratisspiele für 2021 habe ich da vielleicht eine Idee, was der nächste Titel sein könnte: God of War. Doch warum ausgerechnet dieser Titel?

Ratchet & Clank bekommt im Sommer einen Nachfolger und bei Horizon Zero Dawn steht dieser ebenfalls noch für 2021 (vielleicht aber auch erst Anfang 2022) im Raum. Und bei God of War wird ebenfalls ein neuer Titel (Ragnarok) kommen.

Sony sorgt mit dieser Aktion also nicht nur für gute Schlagzeilen, sie locken auch Spieler an, die sich die Spiele vielleicht nicht mehr kaufen würden, auch nicht für 20 Euro. Man holt also nicht nur neue Spieler ab, Sony überzeugt diese vielleicht auch noch vom Spiel und umso mehr Spieler wollen den Nachfolger zocken.

Überraschung: Den gibt es dann nur für die PlayStation 5 und somit kann man die Verkaufszahlen steigern. Das ist natürlich nur eine Vermutung von meiner Seite, ist aber irgendwie logisch. Und wäre ich Sony, dann würde ich das genauso machen.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

