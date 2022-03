PlayStation Store: Spider-Man, The Last of Us 2 und mehr im Angebot

Sony hat mal wieder neue Angebote im PlayStation Store online gestellt und es gibt wieder zwei Aktionen, auf die wir hier hinweisen möchten. Auch dieses Mal hat man einige AAA-Spiele – auch von Sony selbst – mit in die PlayStation-Deals gepackt.

PlayStation Store: Zwei Aktionen gestartet

Die erste Aktion nennt sich „Unerlässliche Favoriten“ und hier gibt es Spider-Man, The Last of Us 2, FIFA 22, Among Us, Skyrim, Far Cry 6, Diablo 3 und weitere Spiele im Angebot. Eine Übersicht aller reduzierten Spiele findet ihr an dieser Stelle.

Die zweite Aktion nennt sich „Wochenendangebot“ und beinhaltet Spiele wie Red Dead Redemption 2, GTA 5, die Mafia Trilogy, Borderlands 3 und mehr. Hier gibt es eine eigene Seite für die Angebote im PlayStation Store, ihr findet diese hier.

Es sind dieses Mal einige AAA-Spiele dabei und die kosten sonst die UVP bei Sony. Selbst mit hohen Rabattzahlen kann es sein, dass man die physische Disk-Version günstiger bekommt. Macht also vor dem Kauf einen Preisvergleich bei Idealo.

