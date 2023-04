PlayStation Studios: Ein Blick in die Smartphone-Strategie von Sony

Sony betonte Anfang 2022, dass man den mobilen Markt jetzt wieder als Option für Wachstum sieht und im Sommer wurde die PlayStation Studios Mobile Division als neue Abteilung für mobile Spiele ins Leben gerufen. Doch was hat Sony geplant?

Bei The Verge hat man sich mal durch die vielen Stellenausschreibungen und neuen Positionen der letzten Monate gewühlt und diese analysiert. Kurz: Sony wird sich eher um externe Studios kümmern und gewisse PlayStation-Marken lizenzieren.

PlayStation Mobile: Nicht zu viel erwarten

Man sollte nicht zwingend mit einem AAA-Blockbuster für Smartphones rechnen, der das Level eines PlayStation-Spiels bietet. Nintendo wollte mit Super Mario Run in diese Richtung gehen, wenn auch eher zaghaft, doch das ist dann gescheitert.

Stattdessen sucht Sony eher Mitarbeiter, die Erfahrung mit Free-to-Play-Spielen haben und Personen, die sich um die Betreuung anderer Studios kümmern. Es wird auch interne Spiele der PlayStation Studios geben, aber da haben wir keine Details.

Kurz ausgedrückt: Wer jetzt hofft, dass da ein hochwertiges God of War für das iPhone kommt, der sollte nicht zu viel erwarten. Rechnet eher mit einem Standard-In-App-Cash-Spiel, welches dann mit einem The Last of Us-Branding versehen ist.

Smartphones: Kein PlayStation-Kerngeschäft

Der Anfang von Nintendo war damals spannend, doch Sony ist, wie Nintendo auch, nicht von Smartphone-Spielen abhängig. Und daher sollte man nicht zu viel von den Studios erwarten, da die hauseigenen Konsolen weiterhin im Fokus stehen.

Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass hochwertige Premium-Spiele für Smartphones sowieso eine Seltenheit geworden sind. Freemium mit Fokus auf In-App-Käufe ist der aktuelle Mobile-Trend, denn der bringt deutlich mehr Geld ein.

Hochwertige Spiele für Android oder iOS, die nicht vollgepackt mit Werbung oder In-App-Käufen sind, haben eigentlich nur noch in einem Abo wie Apple Arcade oder Netflix eine Chance. Bisher deutet sich aber nicht an, dass Sony so etwas plant.

