PlayStation Studios: Ratchet & Clank könnte das nächste PC-Spiel werden

Sony hat Gefallen am Umsatz mit PC-Spielen der PlayStation Studios gefunden und es gibt vermutlich keine Limits mehr, alle guten PS5-Spiele kommen früher oder später auf den PC. In diesem Monat erscheint sogar The Last of Us für den PC.

Doch wie geht es weiter? Eine Stellenausschreibung bei Nixxes lässt vermuten, dass wir bald „Ratchet & Clank: Rift Apart“ für den PC sehen werden. Das Spiel kam im Sommer 2021 für die PS5 auf den Markt und ist eine klare Empfehlung von mir.

Zugegeben, die Story ist jetzt kein The Last of Us, aber mit Blick auf andere Spiele dieser Art, ist sie gar nicht so schlecht. Und optisch und spielerisch ist der Titel ein echtes Highlight. Er wäre auch mehr als perfekt für das Steam Deck geeignet.

PS: Die Vermutung liegt nahe, da Nixxes (welche die Spiele für den PC portieren, ein Studio von Sony) nach Kenntnissen mit Coherent verlangt und das ist die UI-Basis für das Spiel. Soweit ich weiß, nutzt kein anderes PS5-Sony-Spiel diese Basis.

Außerdem würde Ratchet & Clank: Rift Apart gut als Sommer-PC-Spiel passen.

