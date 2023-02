PlayStation VR2: Sony beantwortet eure Fragen

Der Marktstart des neuen VR-Headsets für die PlayStation 5 steht an und Sony hat passend dazu einen „ultimativen FAQ“ veröffentlicht, der eure Fragen beantworten soll. Ich weiß nicht, ob alle eure Fragen damit geklärt sind, aber ich hab keine mehr.

Die einzige Frage, die sich mir jetzt noch stellt: Wie gut ist das VR-Headset im Alltag und wie gut ist Horizon Call of the Mountain, das Vorzeigespiel, welches übrigens gestern den Gold-Status erreicht hat und zum Launch fertig sein wird.

Insgesamt gibt es übrigens über 30 Spiele zum Start, aber das war bekannt, laut Sony sind über 100 weitere Spiele in der Entwicklung. Vor ein paar Tagen hieß es, dass Sony die Erwartungen an das Headset gesenkt hat, doch das hat Sony seit dem dementiert. PlayStation VR2 ist ein wichtiges Produkt für 2023, so Sony.

Falls ihr am Headset interessiert seid und noch Fragen habt, dann schaut doch mal im Blog von Sony vorbei, dort gibt es 6 Abschnitte mit vielen Fragen und Antworten.

Video: PlayStation 5 DualSense Edge im Test

