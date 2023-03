PlayStation VR2: Wie kann Sony eine „vollständige Katastrophe vermeiden“?

Sony verkauft seit ein paar Wochen ein neues VR-Headset für die PlayStation 5 und hat da in meinen Augen ein wirklich gutes VR-Headset für Gamer entwickelt. Doch viele PS5-Nutzer sehen das anders, denn die Nachfrage ist derzeit sehr verhalten.

PSVR2: Sony ist weit vom Ziel entfernt

Laut Bloomberg werden bis Ende März weniger als 300.000 Einheiten über die virtuelle Ladentheke wandern. Ende 2022 haben wir gehört, dass Sony mit einem schnellen Erfolg und direkt 2 Millionen Einheiten in den ersten Wochen rechnet.

Nun, von diesem Ziel ist man, wenn die Zahlen stimmen, weit entfernt. Im Januar war aber schon von einer gesenkten Prognose die Rede, auch wenn Sony das von offizieller Seite dementierte. Eine offizielle Zahl nannte Sony übrigens nie. Ich bin mal gespannt, ob wir Verkaufszahlen in den Geschäftszahlen erfahren werden.

Gehen wir mal davon aus, dass die Zahlen von Bloomberg stimmen, warum ist das so? Das hat in meinen Augen mehrere Gründe: Aktuelle Weltlage (Menschen sparen und kaufen weniger Luxus), Verfügbarkeit der PS5 ist noch nicht optimal, der Preis, Sony verkauft es nur über den eigenen Shop und das Spiele-Lineup ist verhalten.

PlayStation VR2: Lage kann sich schnell ändern

Doch das kann sich schnell ändern. In den kommenden Wochen wird das PSVR2-Headset im Einzelhandel landen, es wird neue Spiele geben und Apple wird wohl im Juni einen neuen VR-Push einläuten. Sollte Sony dann noch den ein oder anderen Deal vor Weihnachten anpeilen, dann wäre ich weiterhin vorsichtig optimistisch.

Ich habe aber schon in meinem Review angemerkt, dass ich es verstehen kann, wenn man erst einmal wartet, was Sony so alles für das Headset zeigen wird. 600 Euro sind nicht wenig Geld und da müssen noch ein paar Blockbuster kommen.

Aus persönlicher Sicht würde ich mir jedenfalls einen Erfolg wünschen, denn das neue VR-Headset macht viel Spaß und ich befürchte, dass Sony (und die Partner) einige Projekte einstellen, wenn der Erfolg ausbleibt. Doch am Ende stimme ich der Quelle zu, die eine Preissenkung empfiehlt. Das wäre das effektivste Mittel derzeit.

Ich vermute, dass eine Preissenkung für PSVR2 erforderlich sein wird, um eine vollständige Katastrophe zu vermeiden.

Video: PlayStation VR2 im Test

