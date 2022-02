Pokémon-Event am 27. Februar: Neue Switch-Spiele im Anmarsch?

Am 27. Februar wird eine Pokémon Presents stattfinden, das sind die Events der Pokémon Company. Und das Datum ist kein Zufall, denn am 27. Februar 1996 sind Rot und Grün in Japan veröffentlicht worden, man feiert also auch das Jubiläum.

Es liegen spannende Pokémon-Monate hinter uns, die Fans kamen im Dezember und Januar voll auf ihre Kosten. Doch für 2022 wurde bisher noch kein Switch-Titel angekündigt, mit diesem (oder mehreren) darf man nächste Woche rechnen.

Pokémon bleibt auch im Jahr 2022 ein Garant für Erfolg und darauf wird man mit Sicherheit weiter aufbauen. Viele hoffen ja, dass man Legends als Grundlage für ein eher klassisches Spiel nimmt, welches wir dann vielleicht an Weihnachten sehen.

Ich würde durchaus mit größeren Ankündigungen rechnen und bin gespannt, was man zeigen wird. Legends hat mir besser als erwartet (dazu bald mehr) gefallen und auch ich wäre bereit für einen Mix aus der alten und neuen Pokémon-Formel.

