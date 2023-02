Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur: Neues Update für Ende Februar geplant

Im November vergangenen Jahres haben Nintendo und das Entwicklerstudio Game Freak die Pokémon-Spiele Karmesin und Purpur für die Nintendo Switch-Plattform im Handel veröffentlicht. Es war bereits früh klar, dass beide Spiele erheblich unter technischen Problemen litten, wie Einbrüche der Performance, starke Ruckler in vielen Teilen der Open World und aberdutzende Grafikfehler.

Nintendo entschuldigte sich darauf hin und versuchte die gröbsten Fehler mit dem Update 1.1.0 zu beseitigen. Zudem wollte man „an Verbesserungen der Spiele“ arbeiten und plane weitere Software-Aktualisierungen, wie es in der Pressemitteilung damals hieß.

Und Nintendo hat Wort gehalten: Einige findige Anwender haben nun die Release Notes für das nächste große Update auf der Support-Webseite von Nintendo entdeckt. Das Update hebt sowohl Pokémon Karmesin als auch Pokémon Purpur auf die Versionsnummer 1.2.0 an und soll Ende Februar verfügbar sein.

With this update, we are planning to add features to Pokémon Boxes and fix bugs that affect game progress, among other updates. We will continue to take your feedback very seriously and take measures to improve your gameplay experience.