Kritik am neuen Pokémon: Nintendo entschuldigt sich und verteilt Update

Das neue Pokémon kam in einem sehr schlechten Zustand auf den Markt und wird nicht nur von Medien abgestraft, die Nutzer sind noch viel strenger. Und dabei geht es nicht um die schlechte Grafik, das sind Fans der Reihe seit Jahren gewohnt.

Bei den neuen Spielen ist die Performance aber katastrophal und hat mich sogar dazu bewegt, dass ich es nicht spielen will. Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur sind zwar ein gigantischer Erfolg, aber die Grenze wurde doch erreicht.

Nintendo entschuldigt sich bei Fans

Diese Kritik kam wie immer bei Nintendo an, doch dieses Mal entschuldigt man sich sogar bei den Fans. Das Ziel von Nintendo sei, dass man „eine positive Erfahrung“ ermöglicht, was mit Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur nicht möglich ist.

Wir sind uns bewusst, dass Spieler auf Probleme stoßen können, die die Leistung der Spiele beeinträchtigen. Unser Ziel ist es immer, den Spielern eine positive Erfahrung mit unseren Spielen zu ermöglichen, und wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wir nehmen das Feedback der Spieler ernst und arbeiten an Verbesserungen der Spiele.

Nintendo nimmt das Feedback also „ernst“ und um zu zeigen, dass das nicht nur leere Worte sind, wird noch heute ein Update verteilt. Version 1.1.0 steht ab dem 1. Dezember zum Download bereit und soll schon einmal erste Fehler beheben.

Ich glaube zwar nicht, dass Game Freak die Performance in so kurzer Zeit in den Griff bekommt, aber es ist ein Anfang. Und eine Entschuldigung für die schlechte „Leistung der Spiele“ macht Hoffnung, dass bald noch weitere Updates kommen.

Nintendo und die Entwickler von Pokémon arbeiten jetzt also „an Verbesserungen der Spiele“ und ich werde zwar noch nicht mit Version 1.1.0 weitermachen, denn die Woche steht ein anderes Spiel an, aber danach bekommt es eine zweite Chance.

Video: Nintendo Switch OLED nach einem Jahr

