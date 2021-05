Polestar 2 bekommt Streaming-App

Polestar scheint in den letzten Wochen fleißig gewesen zu sein, denn nach der App ist nun die nächste Baustelle in Angriff genommen worden: Streaming. Das ist bei Elektroautos durchaus beliebt, da man auch gerne mal an einer Ladesäule steht.

Polestar startet eigene App

Tesla hat Dinge wie Netflix oder YouTube im Autos als Standard durchgesetzt und nun wird auch der Polestar 2 diese Option bekommen. Die Streaming-App ist noch als Beta vorhanden und sie wurde übrigens von Polestar selbst entwickelt.

Polestar-Fahrer finden sie nun im Google Play Store, dort ist die App kostenlos für alle verfügbar. Da Android Automotive noch keine Apps wie Netflix zulässt, scheint das die Lösung zu sein, die Polestar nun leider selbst umsetzen muss.

Polestar vorerst nur mit Tagesschau

Das Angebot an Streamingdiensten ist aber klein und in Deutschland gibt es auch nur die Tagesschau. Da wäre es also vielleicht doch die bessere Lösung, wenn man bei Google die Schnittstellen für Netflix, Amazon, Disney und Co. öffnen würde.

Polestar wirbt damit, dass das 11 Zoll große Display gut für Multimedia geeignet sei und das stimmt auch, aber nur bedingt für Videos, da es ein Hochformat-Display ist. Vielleicht wäre ein Display im Querformat am Ende doch besser gewesen.

Doch es ist schön, dass Polestar hier Druck macht und sich etwas tut. Das soll auch nur der Anfang sein, so Polestar. Wir werden das natürlich beobachten und weiter berichten. Zu Netflix, Amazon und Co. wollte man sich noch nicht äußern.

