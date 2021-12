Polestar 3 für 2022 angeteasert und eigene Plattform-Pläne

Bei Polestar war es in diesem Jahr etwas ruhiger und man konzentrierte sich auf den Polestar 2. Es wurden neue Märkte erschlossen und neue Versionen kamen dazu. Doch ab sofort steht pro Jahr ein neues Elektroauto bei Polestar an.

Das nächste Modell auf der Liste wird ein Elektro-SUV sein (Yay), der 2022 auf den Markt kommt. Das war bereits bekannt, doch jetzt hat Polestar das erste Bild des Polestar 3 veröffentlicht, welches uns den Umriss (wenn auch stark getarnt) zeigt.

2023 folgt dann mit dem Polestar 4 ein SUV-Coupé und 2024 steht der Polestar 5 an, den wir ebenfalls vor ein paar Tagen gesehen haben. Der Fokus wird in den kommenden Jahren sehr stark auf dem Wachstum der Marke liegen, so Polestar.

Mit dem Polestar 3 will man den derzeit am stärksten wachsenden Markt (teure Elektro-SUVs) erobern und sich auch auf den US-Markt konzentrieren. Der Polestar 3 wird nämlich in den USA selbst gebaut (aktuell produziert man noch in China).

Polestar soll Plattform-Pläne haben

Laut Automotive News Europe hat Polestar außerdem Pläne für eine eigene Elektro-Plattform, bisher teilt man sich das alles mit Volvo. Warten wir aber mal ab, ob die Plattform dann wirklich nur für Polestar ist, denn der Chef der Marke hat vor ein paar Tagen betont, dass so ein Schritt eigentlich nicht sinnvoll für Polestar sei.

In diesem Jahr rechnet man mit fast 30.000 verkauften Autos und der Polestar 2 macht hier den Bärenanteil aus, denn der Polestar 1 ist nur ein sehr teurer Hybrid-Sportwagen. Langfristig peilt Polestar dann bis zu 300.000 Einheiten pro Jahr an.

