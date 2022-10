Polestar plant vorerst kein kompaktes Elektroauto

Modelle wie der Cupra Born zeigen, dass kompakte und sportliche Autos durchaus auch als Elektroauto funktionieren. Doch daran hat Polestar kein Interesse, denn der Polestar 2 soll vorerst das kompakteste Elektroauto im Portfolio bleiben.

Mit dem Polestar 4 wird zwar kommendes Jahr eine minimal kompaktere Version des Polestar 3 folgen, aber mit dem Polestar 5 steht eine große Limousine und mit dem Polestar 6 ein Roadster an. Dabei wäre die Idee gar nicht mal so abwegig.

Volvo plant wohl kompaktere Elektroautos

Volvo plant angeblich sowas wie einen XC20 als Elektroauto, doch im Gespräch mit Autocar hat Thomas Ingenlath so einen Schritt ausgeschlossen. Jedenfalls für den Moment, komplett ausschließen will man das nicht. Im Gegenteil, er würde gerne so ein Modell designen, aber in den kommenden Jahren gibt es dafür keinen Plan.

Der Polestar 2 ist übrigens 4,6 Meter lang und eine typische Limousine. Wer also auf einen sportlichen Kleinwagen wartet, der ist bei Polestar falsch. Da könnte es aber 2023 dennoch spannend werden, denn der VW ID.3 GTX steht im Raum.

Ich kann die Entscheidung von Polestar verstehen, am Ende ist eben auch wichtig, was Volvo und Geely so planen. Und allgemein liegt der Fokus momentan eher auf den teureren und großen Modellen. Mal schauen, ob sich das ab 2025 ändert.

