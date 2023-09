Polestar plant ein erstes Android-Smartphone

Na da schau an, die Smartphone-Hersteller entwickeln so langsam Interesse an Elektroautos und die Elektroauto-Hersteller an Smartphones. Nicht nur Nio plant ein erstes Android-Smartphone, auch Polestar wird ein solches auf den Markt bringen.

Im Rahmen der IAA 2023 in München hat Thomas Ingenlath (Chef von Polestar) im Gespräch mit CNBC verraten, dass dieser Schritt ansteht. Produziert wird dieses von Xingji Meizu, auf die Polestar bei der Software für den chinesischen Markt setzt.

Es passt außerdem sehr gut, dass alle unter einem Dach „leben“, denn Geely steckt hinter allen Marken, auch Xingji Meizu. Meizu kennen auch einige von euch noch als Smartphone-Marke, allerdings ist diese nicht mehr hier in Deutschland selbst aktiv.

Polestar: Smartphone und Elektroauto verknüpfen

Die Idee von Polestar ist übrigens kein Angriff auf Apple, Samsung oder Xiaomi, es soll eher ein Nischenprodukt werden, welches in erster Linie zeigt, wie man das Elektroauto mit dem Smartphone verknüpfen kann, wenn man alles selbst entwickelt.

Doch welchen Anteil hat Polestar überhaupt? Gegenüber TechCrunch hat man noch verraten, dass das Design-Team das Smartphone entwirft. Man kann also mit einer ähnlichen Optik wie bei den Elektroautos rechnen, es dürfte minimalistisch werden.

Bisher ist allerdings unklar, wie die globalen Pläne für das Android-Smartphone von Polestar aussehen. Kommt es überhaupt nach Deutschland? Ich vermute, dass man das zunächst in China testet und schaut, ob die Kunden das überhaupt annehmen.

