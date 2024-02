Polestar wird jetzt unabhängiger von Volvo

Polestar war einst eine Untermarke von Volvo und mit dem Wandel der Branche wurde sie eigenständig und als Tesla-Alternative positioniert. Der Polestar 2, der einst ein neuer Verbrenner für Volvo war, wurde zum Elektroauto für Polestar.

Die beiden Marken gehören zwar zu Geely, doch Volvo Cars unterstützte die alte Untermarke finanziell, was sich jetzt ändert. Der Wandel kostet viel Geld und das wird man daher in erster Linie in die eigenen Produkte und Entwicklung stecken.

Polestar bekommt jedoch eine verlängerte Frist bis 2028, um die Investition an Volvo zurück zu zahlen. Volvo ist davon überzeugt, dass das Lineup mit Polestar 3 und Polestar 4 jetzt gut genug aussieht, dass es die Marke ganz alleine schafft.

Volvo und Polestar arbeiten eng zusammen

Wobei alleine übertrieben ist, denn Geely wird wohl die Anteile übernehmen und die Marken bleiben natürlich weiterhin unter einem Dach. Volvo gibt auch an, dass man weiterhin eng zusammenarbeitet, wenn es um Forschung und Entwicklung geht.

Die Marken wollen etwas unabhängiger voneinander auftreten, aber gleichzeitig die Stärken einer Zusammenarbeit im Hintergrund nutzen. Für Polestar wird 2024 aber ein spannendes Jahr, denn 2023 blieb die Marke hinter den Erwartungen zurück.

Vor ein paar Tagen folgten viele Entlassungen, jetzt steigt Volvo quasi aus, daher müssen der 3er und 4er ein Erfolg werden und der 2er sollte vielleicht auch wieder besser anlaufen. Immerhin hat Polestar erkannt, dass man den Preis senken muss.

Das neue Tesla wurde die Marke nicht, die aber auch eher andere Premiummarken ärgern und Kunden von BMW, Audi und Co. anlocken möchte. Preislich ist Tesla mittlerweile zu weit weg, da kann Polestar nicht mithalten, daher der andere Fokus.

Ich bin gespannt, denn der Polestar 2 war für mich ein durchaus guter Einstieg, was man auch bei den Verkaufszahlen damals gesehen hat, als Geschäftsauto ist er sehr beliebt. Doch 2024 muss mehr passieren und man muss es alleine schaffen.

Großer Elektroauto-Einbruch für 2024 in Deutschland erwartet Der VDA (Verband der Automobilindustrie) geht in diesem Jahr von einem doch recht großen Einbruch bei Elektroautos in Deutschland aus, es wäre das erste Mal nach 8 Jahren, in dem […]31. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->