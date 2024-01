Großer Elektroauto-Einbruch für 2024 in Deutschland erwartet

Der VDA (Verband der Automobilindustrie) geht in diesem Jahr von einem doch recht großen Einbruch bei Elektroautos in Deutschland aus, es wäre das erste Mal nach 8 Jahren, in dem die Nachfrage zurückgeht, falls Dr. Manuel Kallweit richtig liegt.

Hybride hoch, Elektroautos runter

Man rechnet mit 635.000 elektrifizierten Autos in Deutschland, wobei die Hybride (PHEV) um 5 Prozent auf 185.000 Einheiten zulegen und die rein batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) um 14 Prozent auf 451.000 Einheiten einbrechen sollen.

Von der Politik fordert der VDA jetzt „Reformen statt Regulierung“ und wirft ihr vor, dass „eine Strategie und ein klares Zielbild“ fehlen. Die „Überregulierung und Bürokratie lähmen Wachstum und Innovationskraft“ und das führt zu einem „Vertrauensverlust“.

Wobei die Politik das natürlich nur bedingt beeinflussen kann, denn die ganze Branche hat den Wandel viele Jahre verschlafen, da befindet man sich eben auch ab einem gewissen Zeitpunkt in einem Zustand der Reaktion und diktiert nicht mehr.

Den europäischen Data sowie AI Act kritisiert man, denn man überlässt „anderen das Feld“, wenn man bei dieser „Mentalität und Art der Politik“ bleibt. Die Regulierung soll der zweite Schritt sein, der erste Schritt sollte der „Mut zum Ausprobieren“ werden.

Extremismus schadet der Wirtschaft

Der VDA mahnt auch vor dem „zunehmenden Populismus und Extremismus“ in Deutschland, das schadet uns auch als Wirtschaftsstandort. Es geht darum, für „unsere Demokratie einzustehen und Verantwortung zu übernehmen“, so Hildegard Müller.

Ich glaube, dass da nicht nur Politik und Management verantwortlich sind, denn in „der deutschen Automobilindustrie sind etwa 780.000 Menschen beschäftigt“ und wenn viele den Wandel nicht wollen, weil es derzeit noch gut läuft, wird es schwierig.

2024, 2025 und 2026 dürften wichtige Jahre für den Wandel werden, denn immer mehr Konkurrenz und immer mehr neue Player kommen dazu. Es ist definitiv noch nicht zu spät, aber es wird spannend. Es wird spannender, als mir das sogar lieb ist.

Die Automobilbranche ist die größte Branche in Deutschland und wenn wir jetzt das Tempo verlangsamen und doch lieber auf alte Denkmuster setzen, dann freut das die Konkurrenz. Vor allem China hat die Chance erkannt und nutzt sie mit allen Mitteln.

