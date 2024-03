Porsche Taycan Turbo GT: Das neue Flaggschiff mit über 1.100 PS

Porsche hat heute wie erwartet eine neue Version des Taycan vorgestellt und die ordnet sich ganz oben in der Nahrungskette ein. Der Porsche Taycan Turbo GT ist mit 1.108 PS das neue Spitzenmodell der Reihe und noch über dem neuen Turbo S.

Die 100 km/h schafft man hier in 2,2 Sekunden und damit sich der GT auch auf der Rennstrecke sportlich fährt, hat Porsche die ein oder andere Optimierung bei dieser Version vorgenommen. Der neue Rekord auf der Nordschleife: 7:07,55 Minuten. Das teilte Porsche schon zum Start ins neue Jahr mit, diese Rennstrecke bleibt wichtig.

Mal schauen, ob das Elon Musk und Tesla wieder etwas triggert, denn die haben nach den Rekorden von Porsche gerne nachgelegt. Und jetzt hat der Taycan mehr Leistung als das Tesla Model S Plaid – wobei da wohl bald eine neue Version folgt.

Das Facelift mit der neuen Technik gibt es beim Porsche Taycan Turbo GT natürlich auch und passend dazu auch einen prominenten Heckspoiler. Außerdem liegt die neue Spitzengeschwindigkeit bei 305 km/h, bisher war bei 290 km/h Schluss. Und es gibt mit palebluemetallic sowie purpleskymetallic zwei neue Farben für den GT.

Neue Vollschalensitze runden das Paket ab, auf den Bildern könnt ihr übrigens das Weissach-Paket sehen, nur damit sind die 2,2 Sekunden möglich, ohne sind es 2,3 Sekunden. Unklar ist, ob Porsche hier drei Elektromotoren verbaut hat, was mal als Gerücht im Raum stand. Da es nicht erwähnt wird, gehe ich aber nicht davon aus.

Preis? Man muss noch einmal über 30.000 Euro mehr auf den Tisch legen, als bei einem Porsche Taycan Turbo S, wir landen also in etwa bei 250.000 Euro. Und die Reichweite, die Porsche so nebenbei erwähnt, liegt bei 555 km nach WLTp-Wert.

