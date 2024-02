Neuer Porsche Taycan macht (fast) alles besser

Porsche hat heute den neuen Taycan für 2024 vorgestellt und spendiert dem ersten Elektroauto ein umfangreiches Upgrade mit Facelift. Das große Highlight: Porsche hat einen neuen Akku mit 105 kWh verbaut, der für bis zu 678 km Reichweite sorgt.

Die 700 km knackt man also doch nicht, dafür gibt es eine Ladeleistung von 320 kW an DC-Ladesäulen mit 800 Volt-Technik und die ersten Videos haben gezeigt, dass das eine der beeindruckendsten Ladekurven aller Elektroautos derzeit ist.

Alle Versionen bekommen mehr Leistung, das Spitzenmodell bleibt aber der Turbo S, der die 100 km/h jetzt in 2,4 Sekunden und somit 0,4 Sekunden schneller schafft. Was an der neuen Spitzenleistung von 700 kW (952 PS, nur Launch Control) liegt.

Das adaptive Luftfederfahrwerk ist jetzt Standard und wer eine Dual-Motor-Version bestellt, kann optional ein neues Porsche Active Ride Fahrwerk kaufen. Porsche hat fast alles verbessert, es gibt auch eine neue Wärmepumpe und noch vieles mehr.

Die Rekuperationsleistung liegt jetzt bei bis zu 400 kW, der Taycan ist bis zu 15 kg leichter, es gibt optionale Scheinwerfer mit HD-Matrix Technologie und Porsche spricht hier von einer „optimierten Software“. Das war bisher doch eine Schwäche.

Leider gibt es aber kein Android Automotive beim neuen Porsche Taycan, das hat man nur bei der PPE-Plattform mit dem neuen Porsche Macan umgesetzt. Und es bleibt bei einer Touchsteuerung in der Mitte, auch das macht der Macan besser.

Das Upgrade für den Porsche Taycan war überfällig, denn als Flaggschiff war der Sportwagen kein Vorreiter mehr und mehr Reichweite, Leistung und Ladeleistung passen jetzt wieder zum Preis. Nur schade, dass die Software hier nicht mitzieht.

Im „Frühjahr 2024“ geht es los, auf der Webseite von Porsche kann man den neuen Taycan aber noch nicht konfigurieren. Schönes Upgrade, wichtiges Upgrade, ich finde es nur schade, dass wir nicht das Infotainment des neuen Macan bekommen.

