Porsche Taycan: Offizielle Verkaufszahlen

Porsche lieferte im ersten Halbjahr fast 117.000 Autos aus und musste aufgrund der Corona-Krise natürlich auch einen kleinen Rückschlag einstecken. Mit minus 12 Prozent steht man aber dann doch besser als viele andere Hersteller dar.

Der Porsche Cayenne ist aktuell mit fast 40.000 Modellen das beliebteste Modell von Porsche, der Macan mit knapp 35.000 Einheiten aber nicht weit entfernt. Die SUVs dominieren nicht nur auf dem Weltmarkt, sondern auch bei Porsche.

-->

Porsche Taycan: Zahlen eher verhalten

Das nächste Modell wird daher auch ein elektrischer Macan sein. Doch bevor wir zu diesem kommen, sind vielleicht die Verkaufszahlen vom ersten Elektroauto ganz interessant: Porsche konnte 4480 Einheiten vom Taycan im ersten Halbjahr 2020 verkaufen. Marktstart war im Dezember 2019, aber mit wenigen Einheiten.

Porsche wollte aber nicht verraten, wie viele Einheiten von welcher Taycan-Version verkauft wurden. Den Anfang machten der Taycan Turbo und Turbo S, danach folgte der Taycan 4S. Im Juni wurde eine neue Version mit Single-Motor in China gezeigt, die soll in Zukunft auch in Deutschland an den Start gehen.

Sind das nun gute oder schlechte Zahlen? Das kann ich nicht beurteilen, aber da der Taycan am Anfang gut 150.000 bis 200.000 Euro kostete, ist das okay. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Interessanter wird dann der Blick auf den Macan, der sicher eine ganze Ecke günstiger als der Taycan werden dürfte.

Video: Porsche Taycan Turbo S im Test

Kein Tempolimit: Union ist sich einig In Deutschland wird immer wieder ein Tempolimit für die Autobahnen gefordert, doch das wird es mit der Unionsfraktion nicht geben. Die ist sich einig: Es wird kein generelles Tempolimit geben. Wobei die Vergangenheit schon gezeigt hat, dass diese Einigkeit schnell…14. Juli 2020 JETZT LESEN →

-->