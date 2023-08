Porsche und der vollelektrische 911er

Porsche baut gerade das komplette Lineup um und bringt vollelektrische Modelle auf den Markt. Das komplette Lineup? Nicht ganz, denn es gibt da ein Modell, bei dem man immer wieder betont hat, dass es nicht elektrisch wird, der Porsche 911.

Allerdings ist die letzte klare Aussage auch schon über zwei Jahre alt und wir haben seit dem zwei kompaktere Elektroautos als Konzept gesehen, den Mission R und den Mission X. Folgt also womöglich auch bald ein Konzept für den Elektro-911er?

Der Porsche 911 hat ein „sehr starkes Erbe“

Schwer zu sagen, laut Gerüchten arbeitet Porsche bereits daran. Doch nicht nur das, auch in Interviews wird man offener. Im Interview mit Autocar hat der „Head of Advanced Design Exterior“ (Ingo Scheinhütte) folgende Zeilen verlauten lassen:

Es geht nicht um das Paket. Die größte Herausforderung beim 911 ist sein sehr starkes Erbe. Es ist das Auto, auf das wir am meisten achten, und das müssen wir auch sein, wenn wir in die nächste Generation übergehen.

Das war die Antwort auf die Frage, wo die Herausforderung liegt, wenn man Autos wie den Porsche 911 elektrisch machen möchte. Das klingt nicht nach „Das wird nicht passieren“, das klingt für mich eher so, als ob man da bereits etwas plant.

Vor einem elektrischen Porsche 911, der zwar nicht die Nummer 1 bei den reinen Verkaufszahlen, aber weiterhin die Ikone von Porsche ist, stehen aber noch andere Modelle an. Meine Vermutung wäre also, dass so ein 911er erst nach 2030 kommt.

