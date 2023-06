Mission X: Porsche zeigt die Zukunft der Elektroautos

Der Mission E wurde damals als erstes Elektroauto von Porsche gezeigt und heute kennen wir das Konzept als Porsche Taycan, der direkt zum Start in die Top 3 der meistverkauften Modelle der Marke wanderte. Mission X ist der nächste Schritt.

Ein elektrische Porsche Spyder

Die elektrischen SUVs kommen und kennen wir bereits als Erlkönige, doch was ist mit dem, für das Porsche steht? Kompaktere und sehr sportliche Rennautos? Das wird es mit der Elektromobilität geben und der Mission X ist die Grundlage dafür.

Porsche sagt es zwar nicht direkt, deutet es in der Pressemitteilung aber immer wieder an: Das 4,5 Meter lange und nur 1,2 Meter hohe Elektroauto ist sowas wie ein elektrischer Porsche Spyder. Details zur Ausstattung gibt es aber leider keine.

Nur eine Sache hat man verraten: Es gibt ein Upgrade für die Systemarchitektur, denn man setzt jetzt auf 900 Volt und der Mission X soll in etwa doppelt so schnell wie ein Porsche Taycan laden können – das wären dann also tatsächlich 400+ kW.

Und man hat noch ein Ziel ausgerufen: Das Serienfahrzeug soll irgendwann den Rekord auf dem Nürburgring holen. Und das nicht nur als Elektroauto, sondern als Auto. Wann werden wir die Serienversion des Porsche Mission X sehen? Unklar.

Porsche hat das Modell passend zum 75. Jubiläum diese Woche gezeigt und es gliedert sich in eine Reihe mit dem Porsche Mission R ein. Fehlt nur noch ein 911er als Elektroauto, den Porsche zwar von offizieller Seite weiterhin ausschließt, aber intern daran arbeitet. Mit dieser Grundlage wäre auch ein Porsche 911 möglich.

Neuer Porsche Taycan Turbo GT soll Tesla in die Schranken weisen Tesla hat mit dem Model S einen neuen Rekord auf dem Nürburgring aufgestellt und sich ein zweites Mal den Rekord von Porsche geschnappt. Doch aktuell ist das Tesla Model S […]8. Juni 2023 JETZT LESEN →

-->