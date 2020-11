Postfach-Sendungen erhalten digitale Vorankündigung

Nach der Ende Juli erfolgten Einführung der digitalen Ankündigung von Briefsendungen bietet die Deutsche Post nun auch ihren Postfach-Kunden einen neuen Ankündigungs-Service.

Seit dieser Woche können sich Postfach-Kunden am Morgen per E-Mail darüber informieren lassen, wie viele und welche Sendungen am gleichen Tag in ihrem jeweiligen Postfach ankommen werden. Dabei haben sie die Wahl, sich entweder nur die Anzahl der Sendungen für ihr Postfach anzeigen zu lassen oder maschinell erstellte Vorschaubilder der Briefumschläge bzw. Vorderseiten.

Für die Kunden hat das unter anderem den Vorteil, dass sie sich den Weg zum Postfach auch einmal sparen können, wenn sich die Menge der Sendungen für eine extra Abholung nicht lohnen sollte.

Beauftragung per Webshop

Postfach-Kunden müssen sich für eine Beauftragung der Funktion im Webshop der Deutschen Post registrieren und dort den Zusatzservice „Briefankündigung Postfach“ aktivieren. Danach erhalten sie morgens um 7:00 Uhr eine E-Mail mit der gewünschten Sendungsankündigung, d.h. entweder nur in der Basisversion mit der Sendungsanzahl oder mit der Zusatzoption Bildvorschau.

Beide Optionen sind kostenfrei und in der Postfach-Miete (22,90 Euro jährlich) enthalten. In ihrem Kundenkonto finden die Kunden dann eine Darstellung ihrer eingegangenen Sendungen, sowohl in einer Tages-, Wochen- als auch 2-Wochen-Ansicht.

