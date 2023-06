Preis für Deutschland steht fest: Xiaomi 13 Ultra wird sehr teuer

Xiaomi rief vor ein paar Jahren ein Ziel aus: Man möchte weg vom „Billig-Image“ und eine innovative Marke werden, die Kunden auch so wahrnehmen. Huawei war das große Vorbild, denn die haben genau so einen Wandel sehr gut umgesetzt.

In den letzten Jahren wurde Xiaomi also immer besser, aber auch teurer. Und es wurden neue Bereiche erobert, wie die Ultra-Kategorie. Das Xiaomi 13 Ultra ist das aktuellste Top-Modell der Marke und es startet heute offiziell hier in Deutschland.

Wie erwartet möchte Xiaomi allerdings 1.499,90 Euro im hauseigenen Online Shop für das Xiaomi 13 Ultra haben. Damit ist man auf einem Level mit Samsung und Apple und nicht nur das, die Aktion für die Early Adopter ist auch nicht attraktiv.

Früher gab es da richtig gute Deals, jetzt gibt es nur einen Photo Printer und bis zu 100 Euro für ein altes Gerät. Ich bin gespannt, ob die Kunden das annehmen, aber Xiaomi hat den Vorteil, dass sich gerade einer der härtesten Konkurrenten aus dem Markt in Europa zurückzieht, das könnte dem Xiaomi 13 Ultra in die Karten spielen.

