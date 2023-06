Zenfone 10 ist offiziell: Asus hat eine gute Nachricht für die Fans

Kompakte Android-Flaggschiffe wurden in den letzten Jahren eher eine Seltenheit, aber aktuell gibt es wieder mehr Modelle, die in diese Richtung gehen. Ein Modell blieb in den letzten Jahren allerdings immer kompakt, das Zenfone von Asus.

Da steht am 29. Juni das Zenfone 10 an und Asus hat es diese Woche offiziell gezeigt und verraten, dass es kabelloses Laden bietet, man eine sehr gute Gimbal-Stablisierung für die Kamera verbaut hat und es bei 5,9 Zoll beim Display bleibt.

Es gab vor ein paar Wochen das Gerücht, dass das neue Asus Zenfone eine Ecke größer werden soll und das hat sich somit nicht bewahrheitet. Das dürfte viele Fans freuen, denn gute Android-Smartphones mit weniger als 6 Zoll sind sehr selten.

Unter der Haube werkelt der Snapdragon 8 Gen 2, das sieht man auch schon auf der offiziellen Produktseite von Asus und der Livestream für das Event am 29. Juni (es geht übrigens um 15 Uhr deutscher Zeit los) ist auch auf YouTube online:

Xiaomi 13 Ultra kommt schon nächste Woche nach Deutschland Xiaomi bringt das Ultra-Modell in diesem Jahr wieder global auf den Markt, das ist seit letztem Jahr bekannt und bei der Ankündigung des Xiaomi 13 Ultra sprach man auch vom […]6. Juni 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->