Das Ende von Vivo in Deutschland: BBK-Marke zieht sich zurück

Zenfone 10 ist offiziell: Asus hat eine gute Nachricht für die Fans

Kompakte Android-Flaggschiffe wurden in den letzten Jahren eher eine Seltenheit, aber aktuell gibt es wieder mehr Modelle, die in diese Richtung gehen. Ein Modell blieb in den letzten Jahren allerdings […]9. Juni 2023 JETZT LESEN →