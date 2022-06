Prepaid: Vodafone CallYa bekommt 5G und mehr Datenvolumen

Vodafone verbessert seine Prepaid-Tarife. Ab dem 30. Juni 2022 erhalten alle CallYa-Tarife uneingeschränkten Zugang zum 5G-Netz – ohne Zusatzkosten.

Zurzeit ist 5G in den CallYa-Tarifen noch optional hinzubuchbar. Das soll sich ändern. CallYa wird dann die erste Prepaid-Marke in Deutschland sein, in der 5G in allen Tarifen von Haus aus verfügbar ist. Damit erhöht man den Druck auf die Konkurrenz. Die Telekom bietet seit Kurzem auch in vielen Prepaid-Tarifen den 5G-Zugang an, allerdings nicht im kleinsten Tarif MagentaMobil Prepaid S.

-->

Vodafone CallYa bekommt mehr Datenvolumen

Auch gibt es für CallYa-Kunden im Zuge der 5G-Freischaltung mehr Daten zum selben Preis. In den CallYa Tarifen ‚Allnet Flat M‘ (14,99 Euro) steigt das monatliche Datenvolumen um ein Gigabyte auf sechs Gigabyte und im Tarif ‚Allnet Flat L‘ (19,99 Euro) um zwei Gigabyte auf dann neun Gigabyte.

Vodafone stellt im Tarif CallYa ‚Allnet Flat S‘ (9,99 Euro) weiterhin alle vier Wochen ein Datenvolumen von drei Gigabyte fürs mobile Surfen zur Verfügung. Auch die Einsteiger-Tarife CallYa Start und Classic bleiben unverändert bestehen.

Im Tarif ‚CallYa Black‘ (79,99 Euro) ist das Datenvolumen künftig unbegrenzt – bislang lag das Limit bei monatlich 50 Gigabyte. Ob und wie es mit CallYa Digital weitergeht, hat Vodafone noch nicht verlauten lassen.

CallYa-Bestandskunden profitieren ebenso

Auch Bestandskunden profitieren laut Vodafone von dem erweiterten Datenvolumen und dem Zugang zum 5G-Netz. Um darin sofort surfen zu können, müssen CallYa-Kunden ab dem 1. Juli 2022 in der MeinVodafone-App die kostenfreie 5G-Option aktivieren.

Im Laufe der kommenden Monate wird die 5G-Option zudem bei den Kunden, die den Zugang bis dahin noch nicht freigeschaltet haben, automatisch aktiviert. Auch die Erhöhung des Datenvolumens erfolgt automatisch. Über den exakten Umstellungszeitpunkt informiert Vodafone alle Bestandskunden vorab.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

-->